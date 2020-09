Cascatas com enguias de água doce, um varandim privilegiado para observar as aves mais ameaçadas da Europa, uma gigantesca cratera que faz pensar numa catedral subterrânea. Pedaços de Portugal muitas vezes esquecidos, as Ilhas são um reservatório de tesouros e surpresas sem fim.

Jardim António Borges

Situado a dois passos do centro comercial Shopping Atlântico – ex-líbris dos Açores modernos –, o Jardim António Borges é um verdadeiro éden urbano. Tem charcos que espelham vários tons de verde, grutas feitas com pedras de lava e um sem-número de espécies exóticas trazidas de longe. As extraordinárias raízes da figueira australiana classificada oferecem um espetáculo por si só. Mas todo o jardim reflete o requinte, a sensibilidade e o bom gosto do seu fundador.

