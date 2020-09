Aumentar o peso do setor agrícola de forma sustentável e baseada na inovação é o grande objetivo do plano estratégico de inovação e desenvolvimento para o setor, a dez anos, que vai ser apresentado hoje pela ministra da Agricultura. O programa, inserido na Agenda de Inovação para a Agricultura 20/30, “pretende tornar o cidadão mais consciente da sua alimentação, protegendo o planeta e conservando os recursos naturais, com uma cadeia de valor mais inovadora e competitiva, e um Estado que apoia os agricultores e promove a agricultura”, disse ao i Maria do Céu Antunes.

E, segundo a governante, para atingir este objetivo é necessário ter os “cidadãos mais conscientes do papel da alimentação na saúde e bem-estar, os agentes de políticas públicas que apoiem a agricultura e o seu desenvolvimento”.

O plano está assente em quatro pilares: sociedade, território, cadeia de valor e Estado. “O Estado, enquanto agente de política pública, tem de criar as condições para que a agricultura seja mais moderna, mais inovadora, mais competitiva e que não deixe ninguém para trás”.

