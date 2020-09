Mais uma vez, o mundo teve um vislumbre de Donald Trump nos bastidores, através da escrita de um antigo aliado. E, mais uma vez, a imagem não é bonita. No livro de Michael Cohen Disloyal: A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump, lançado na terça-feira, é-nos dado a conhecer um Presidente racista, dedicado a usar o seu cargo para beneficio dos seus negócios, fervoroso admirador de Vladimir Putin, convicto de que os seus apoiantes até achariam piada a saber que teve relações com uma atriz pornográfica, que se rodeia de uma corte de bajuladores, lidera um clã disfuncional e tem a mentalidade de um “chefe da máfia”. A menos de um mês das eleições, com o Presidente atrás de Joe Biden nas sondagens, o seu antigo advogado deixa o aviso: “Trump nunca sairá do poder de forma pacífica”.

Não que Cohen seja um anjo nesta história. Durante anos foi dos mais próximos confidentes de Trump, conhecido por fazer o seu trabalho sujo e resolver os problemas mais difíceis. Aliás, boa parte do livro de Cohen, que desde então perdeu a sua licença de advogado, foi escrito na prisão, quando cumpria uma pena de três anos por evasão fiscal, perjúrio e violação das regras de financiamento eleitoral – tudo crimes que o antigo advogado, posto em prisão domiciliária devido à pandemia, garantiu ter cometido em nome do então candidato presidencial. E o dinheiro da campanha, uns 130 mil dólares, foi parar ao bolso de Stephanie Clifford, conhecida pelo nome artístico de Stormy Daniels, uma estrela pornográfica que alegou ter tido um caso com Trump em 2006. No livro, Cohen ainda adianta o nome de mais outra alegada amante de Trump, a modelo da Playboy Karen McDougal.

Este não é o primeiro livro com revelações escandalosas quanto a Donald Trump: só no últimos meses foram lançados os livros da sobrinha do Presidente, Mary, do seu antigo conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, e da antiga responsável de imprensa Sarah Sanders. Contudo, o livro de Cohen, que não fugiu aos detalhes sórdidos, talvez seja o mais chocante. O livro, “apesar de todo o seu oportunismo malicioso e autoengrandecimento, é uma tirada legível e cheia de bílis sobre Trump e os seus lacaios”, sentencia o Guardian.

Um rol de acusações

Numa altura em que os Estados Unidos enfrentam protestos massivos contra o racismo e a violência policial, o livro de Cohen deixa bem claro que Trump não quer saber. “Eu nunca vou conseguir o voto hispânico. Como os negros, eles são demasiado estúpidos para votar em Trump. Não são o meu povo”, explicou o Presidente, segundo recorda Cohen. Uns anos antes, em 2013, Trump terá considerado que Nelson Mandela, o herói da luta contra o apartheid na África do Sul, “fod** o país”. Terá ainda questionado: “Diz-me um país governado por uma pessoa negra que não seja um lugar de merd*” – algo que não caiu nada bem nem nos Estados Unidos nem no estrangeiro e que a África do Sul já condenou publicamente.

A própria família de Trump parece um desastre doentio no retrato que faz Cohen. “A verdade é que os três miúdos estavam esfomeados pelo amor do pai”, escreveu, referindo-se a Ivanka, Donald Jr. e Eric, filhos do primeiro casamento de Trump, com Ivana. “Foram abandonados pelo seu pai egomaníaco e humilhados quando ele traía abertamente a mãe. Agora, os três estão para sempre encurralados num círculo, à procura da atenção dele”. Tiffany, filha do segundo casamento de Trump, é a chacota de todos devido ao seu aspeto.

Já a terceira mulher de Trump, Melania, mãe de Baron, terá assegurado a Cohen que não queria saber do que se dizia e escrevia dos casos do marido. “Mas ela sabia”, escreveu o advogado. “Ela sabia de tudo, mas não fez o que a maioria das mulheres fariam: insistir no assunto”. Não que o próprio Trump esteja muito preocupado. “Posso sempre arranjar outra mulher”, terá dito. “Isso não é problema para mim. Se ela se quer ir embora, que vá”.

No entanto, mais preocupante que a descrição da vida privada do Presidente, por mais disfuncional que pareça, talvez seja o seu fraco por ditadores. Anteriormente, o livro de John Bolton descrevia como Trump estava desesperado pela aprovação do Presidente chinês, Xi Jinping. Já Sarah Sanders, ainda muito próxima de Trump e cujo livro tem um tom elogioso, mencionou que Trump estava tão disposto a agradar ao supremo líder norte-coreano, Kim Jong-un, que, quando este piscou o olho a Sanders durante um encontro diplomático, o Presidente lhe disse que ela tinha de “dar uma pela equipa”.

No livro de Cohen, o ditador favorito de Trump é o Presidente russo. “Se pensarem bem, Putin controla 25% da economia... Imaginas controlar 25% da riqueza de um país? Não seria incrível?”, terá perguntado o Presidente dos EUA ao seu advogado, após um oligarca russo lhe comprar uma propriedade. “Os oligarcas são uma fachada para Putin”, explicou. “É apenas isso que estão a fazer, a investir o dinheiro de Putin”.