O Benfica vai chegar a Salónica, no próximo dia 15 de setembro, para defrontar o PAOKna terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com um saldo 100%vitorioso durante a pré-época. Jorge Jesus esteve a afinar a equipa durante oito jogos, com triunfos ante o Benfica B (4-0); Estoril Praia (4-1), Belenenses SAD (4-0); Farense (5-1); Bournemouth (2-1); Sp. Braga (2-1); Rennes (2-0) e Benfica B (3-0).

Neste momento, o treinador encarnado conta com sete reforços às suas ordens: Darwin Núñez é o rosto mais recente do plantel encarnado, depois das contratações de Cebolinha, Jan Vertonghen, Luca Waldschmidt, Gilberto, Pedrinho e Helton Leite.

O uruguaio de 21 anos custou 24 milhões de euros aos cofres do clube da Luz e tornou-se a contratação mais cara de sempre das águias e do campeonato português – superando o mexicano Raúl Jiménez, que em 2015 trocou o At. Madrid pelos encarnados por 21,8 milhões.

O ex-jogador dos espanhóis do Almería já se estreou a marcar com a camisola encarnada, com um bis no último domingo, no jogo frente à equipa B – na última temporada marcou 16 golos em 32 jogos.

No ranking dos jogadores mais caros de sempre das águias seguem-se Éverton Cebolinha (contratado ao Grémio), Julian Weigl (Borussia Dortmund) e Raúl de Tomás (Real Madrid), por 20 milhões.

De relembrar que Jesus ainda espera trazer novos jogadores para a Luz mas, por enquanto, a SAD encarnada espera realizar um encaixe significativo antes de voltar ao mercado. Gerson e Bruno Henrique, antigos jogadores do treinador amadorense no Flamengo, são os próximos alvos do Benfica. Os encarnados avançaram com uma oferta de 30 milhões de euros pela dupla brasileira, mas sem sucesso. Apesar da nega por parte do clube carioca, o Benfica vai manter-se na corrida pelos dois jogadores.

Além de Gerson e Bruno Henrique, também Rúben Semedo poderá rumar ao Benfica. O Olympiacos pedia 10 milhões de euros pelo defesa central, mas Luís Filipe Vieira já fez saber que tem a receber 7 milhões de euros do presidente do emblema grego – e que podem agora ser descontados neste negócio. ONottingham Forest é detido pelo presidente do Olympiacos, Evangelos Marinakis. O clube inglês ainda deve algum dinheiro ao Benfica relativo à transferência do jovem médio João Carvalho. A dívida pode ser abatida caso os gregos façam um desconto no passe de... Semedo.

Negócios à parte, por enquanto, o foco vira-se para a prova milionária, que também pode ser decisiva nas futuras contratações encarnadas, uma vez que o valor monetário conquistado pelo possível apuramento para a fase final pode vir a ser aplicado na fatia destinada às contratações.

O Benfica investiu até agora 82 milhões de euros neste mercado de transferências, o que torna, desde já, 2020/21 a época com mais dinheiro apostado na construção de um plantel das águias. Aliás, o Benfica já superou o maior registo de investimentos num plantel em Portugal, os 63,5 milhões que os encarnados tinham gasto em 2019/20. Além da contratação principal (Darwin Núñez), o Benfica desembolsou 20 milhões de euros por Everton, 18 por Pedrinho, 15 por Waldschmidt, três por Gilberto e dois milhões por Helton Leite. Vertonghen chegou a custo zero, após ter terminado contrato com o Tottenham.