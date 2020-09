Epidemic

Lars von Trier

Quinta-feira, às 17h45

Em ano de pandemia e com a ameaça de uma segunda vaga latente, o Motelx não quis fazer por menos e traz ao seu público também filmes com que pensar este tempo presente. Daí o regresso ao segundo filme da trilogia “Europa” de Lars Von Trier: “Epidemic”. Filme de 1987 em que, num registo de falso documentário, uma dupla de argumentistas, interpretados pelos próprios Trier e Niels Vørsel (coargumentista) se lança na escrita do argumento de um filme sobre uma epidemia que se espalha pelo mundo inteiro - sem se aperceberem de que, enquanto o fazem, há uma verdadeira epidemia que avança no mundo real.

La Llorona

Jayro Bustamante

Sexta-feira, às 18h20

Contam os mais velhos um pouco por toda a América Latina a história da “llorona”. Uma mulher que, reza a lenda, depois de ter afogado os seus filhos, chora as suas mortes por toda a eternidade. À lenda regressa Jayro Bustamante nesta coprodução entre a Guatemala e França, cruzando-a com a história política recente da Guatemala.

Depois do general Enrique Monteverde ser absolvido da acusação de genocídio que pendia sobre ele, o espírito da Llorona regressa para fazer justiça pelo povo revoltado. Entre o terror e a fantasia, “La Llorona”, exibido pela primeira vez em Portugal, passou já pelos festivais de Veneza, em 2019, Toronto e Sundance.

The Intruder

Roger Corman

Sábado, às 18h20

“We don’t see any American dream, we’ve experienced only the American nightmare”. A citação de Malcolm X enquadra a secção que o Motelx pensou para o ciclo de programação “Pesadelo Americano:O Racismo e o Cinema de Terror” e é um título autoexplicativo para um programa que vai do recente “Get Out”, de Jordan Peele, a este filme em que, em 1962, Roger Corman documenta, inspirado no romance de Charles Beaumont, a chegada do agitador racista Adam Crane (William Shatner), a uma pequena cidade do sul dos EUA. Assim que se aperceberam do teor do filme, os habitantes, que integravam também eles o elenco, tentaram expulsar o realizador.

Macabro

Marcos Prado

Sábado, às 21h25

O caso, ocorrido na década de 1990 na região da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro, e conhecido por ser até hoje considerado uma das mais longas e complexas operações do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) brasileiro, foi chamado de o caso dos “irmãos necrófilos”. Os irmãos eram Ibraim e Henrique, dois jovens acusados da morte em série de oito mulheres, um homem e uma criança. Marcos Prado, que teve acesso a mais detalhes da história quando em 2009 produziu “Tropa de Elite”, de José Padilha, resolveu agora ficcioná-la. Estreado no Festival do Rio, “Macabro” tem neste Motelx a sua primeira exibição em Portugal.

Cavalo Dinheiro

Pedro Costa

Domingo, às 17h50

A secção Quarto Perdido deste 14.º Motelx é, sob o mote “Filmar as Trevas”, dedicada a Pedro Costa. Com isso, vem a oportunidade para voltar a ver em sala “Cavalo Dinheiro”, penúltima longa-metragem do cineasta que, entre os estilhaços da guerra colonial, acompanham Ventura na revisitação dos seus fantasmas. Ventura surge à semelhança das personagens que habitam o cinema de Costa: “Geralmente desadaptadas, seres à deriva no espaço, sem rumo, um pouco à semelhança dos zombies de Romero”, escrevem os programadores. “A diferença reside nas narrativas que não partem da ficção, mas da realidade em si mesma, sem artefactos”.