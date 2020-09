Subiu para 10 o número de infetados com o novo coronavírus no concelho de Portalegre devido a um foco relacionado com um funcionário de um restaurante. Cerca de 70 pessoas, que terão tido contacto com os infetados, estão em vigilância ativa.

De acordo com a presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, em declarações à agência Lusa, no final do dia desta quarta-feira foi diagnosticado um novo caso, aumentando para 10 o número de infetados. No entanto, os testes mais recentes, cujos resultados foram conhecidos esta quinta-feira, não acusaram novos positivos.

"Os dados de hoje de manhã indicam resultado negativo para pessoas testadas na quarta-feira, pelo que passa para 10 o número de infetados no concelho", os quais têm ligações familiares, disse a autarca.

Adelaide Teixeira disse que há ainda uma outra pessoa infetada ligada a esta cadeia de transmissão, mas reside no concelho de Nisa.

O primeiro caso deste surto foi reportado no dia 2 de setembro. O restaurante encontra-se encerrado há vários dias.

A autarca garantiu ainda que nos nenhum dos infetados está hospitalizado e que a realização de testes vai continuar.

"Continuamos a testar, com uma abrangência grande, por precaução, para avaliar se existe mais alguma pessoa infetada com covid-19 e também para detetar todas as possíveis transmissões", disse.