A pandemia fez com que as vendas online disparassem e as marcas têm estado cada vez mais a apostar nas ferramentas digitais para dar a conhecer os seus produtos.

As redes sociais ou plataformas de mensagens, como o Facebook, Instagram e Whatsapp tornaram-se ‘ponto de venda’ de várias lojas. Mas há agora um novo serviço que pretende simplificar o processo.

A empresa de entregas DPD, em parceria com a Weasy, está a lançar a nova ferramenta DPD e-commerce, que permite a criação de lojas online. “As entidades que adiram ao serviço poderão fazer expedições com ou sem conta na DPD, de forma totalmente integrada”, explica a empresa em comunicado.

“Com a pandemia, as vendas online dispararam e o mercado B2C evoluiu bastante. As redes sociais serviram para nos mostrar que o comércio online pode ser feito de diversas formas. No entanto, algumas entidades criaram o seu website e depararam-se, muitas vezes, com várias barreiras, mas sem qualquer apoio inicial”, explica Carla Pereira, diretora de Marketing e Comunicação da DPD Portugal.

“O nosso objetivo é disponibilizar uma plataforma, a baixo custo, que integre o acompanhamento inicial ao setup da loja, integrações com lojas já existentes (social media) e que inclua integração com pagamentos (Multibanco, Mbway, Cartão de crédito, Paypal, etc.),” acrescenta a responsável.

Os planos de preços mensais das lojas variam entre os 7,90€ os 29,90€ e são adaptados às necessidades e maturidade dos negócios.