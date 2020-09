Um homem de 90 anos foi encontrado morto na casa onde ele e a mulher viviam, e que foi alvo de um assalto. A residência fica a cerca de 300 metros da esquadra da Polícia Municipal de Cascais.

O idoso foi encontrado "prostrada no chão" da casa em "paragem cardiorrespiratória", não sendo conhecidas ao certo as circunstâncias em que a morte ocorreu, segundo, disse ao Jornal de Notícias, o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, Artur Serafim.

A mulher da vítima mortal "estava trancada noutra área da residência" tendo sido transportada para o hospital com ferimentos ligeiros.

O alerta surgiu depois de um familiar não conseguir contactar o casal. Os Bombeiros de Parede acorreram à habitação e quando entraram na casa e deram com aquele cenário chamaram a PSP, atualmente, o caso já passou para a alçada da Polícia Judiciária.