Passadiços. Um guia para os passeios na natureza

Uns arderam e foram recuperados, como é o caso dos passadiços do Alamal, e outros tiveram tanto sucesso que estão agora a ser alargados – é o caso dos passadiços do Penedo Furado. Já os passadiços da Ria de Aveiro fazem as delícias de quem gosta de ver pássaros. Em Arouca, os passadiços do Paiva vão ter uma nova atração: aquela que promete ser a maior ponte pedonal suspensa do mundo. Os passadiços de Sistelo não são uma atração mundial, mas conseguem fazer o equilíbrio com os percursos pedestres já existentes. Há passadiços para todos os gostos, com dois ou oito quilómetros, circulares ou retos.