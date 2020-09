O ministro das Finanças, João Leão, defende que “este ano a taxa de desemprego dificilmente ficará acima de 10%”. Em entrevista à RTP3, o sucessor de Centeno explica que “já batemos no fundo” no que diz respeito à pandemia, garantindo que o “segundo trimestre foi o pior”.

Apesar de garantir que têm existido alguns indicadores de recuperação – como os pagamentos multibanco, as exportações ou as receitas do IRS – João Leão não tem dúvidas: “a economia vai depender muito da evolução da pandemia”.

No entanto, o mês de julho e agosto mostraram uma recuperação.

