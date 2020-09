Ocoronavírus continua a ditar as regras deste novo normal e o futebol não é exceção. Ainda com as bancadas despidas, também dentro das quatro linhas a covid-19 teima em tornar-se, a maior parte das vezes, a principal protagonista. Esta segunda-feira foi a vez de Kylian Mbappé se despedir mais cedo dos trabalhos da seleção francesa após ter testado positivo para o vírus. Depois de ter garantido a vitória no primeiro jogo da França na Liga das Nações, frente à Suécia, o jogador do Paris Saint-Germain já não pode ajudar os franceses na segunda jornada deste grupo 3, ante a Croácia. Oavançado de 21 anos é o quarto jogador a abandonar a comitiva francesa devido ao novo coronavírus, seguindo-se a Paul Pogba, Houssem Aouar e Steven Mandanda. Mbappé tornou-se ainda o sétimo jogador do PSG infetado, depois de já terem sido conhecidos os casos de Neymar, Di María, Paredes, Keylor Navas, Marquinhos e Icardi.

Além do jogo com os croatas, Mbappé também vai falhar garantidamente o arranque no campeonato francês, uma vez que o PSG vai iniciar a defesa do título esta quarta-feira (dia 10 de setembro), frente ao Lens. O jovem atacante francês também não deverá integrar as contas do treinador Thomas Tuchel para o jogo com o Marselha, referente à segunda jornada da Ligue 1, agendado para o próximo domingo (13 de setembro).

Embora já com vários casos, a Liga das Nações tem conseguido cumprir o calendário inicialmente estipulado. Até ao momento, o República Checa-Escócia foi o único encontro que esteve em vias de não acontecer na data prevista devido a suspeitas de covid-19, depois de o médio Tomas Soucek (West Ham) e o avançado Patrik Schick (Roma) terem sido aconselhados a fazer isolamento após estarem em contacto com um membro do staff que testou positivo.

Aliás, a federação checa ainda avançou com o adiamento do encontro referente ao grupo 2 da Liga das Nações B [segunda divisão da prova da UEFA] devido a receios de propagação do novo coronavírus, mas acabou por voltar atrás na decisão, com o jogo a ficar cumprido nesta segunda-feira, na data prevista pela UEFA. De notar, porém, os moldes em que a seleção checa disputou o encontro, que acabou por perder por 2-1.

Com a equipa principal afastada devido ao eventual surto de covid-19, a convocatória da República Checa para a receção aos escoceses contou com 21 estreantes e o selecionador dos sub-18: ainda assim, todos os 23 chamados disputam a Liga checa, com o veterano Roman Hubnik, de 36 anos, a ser nomeado capitão. Em jeito de curiosidade, uma referência ainda para o facto de Hubnik se ter retirado do futebol internacional há quatro anos.

O que dizem as regras?

Devido à incerteza e imprevisibilidade trazidas pela pandemia, a UEFA viu-se obrigada a rever os regulamentos do jogo. Assim, o organismo que rege o futebol europeu admite a possibilidade de decidir jogos das seleções através de sorteio, caso não se realizem devido à covid-19. A informação é disponibilizada no Protocolo Regresso a Jogo das seleções nacionais de futebol, divulgado no final de agosto, antes do pontapé de saída desta segunda edição da Liga das Nações, prova na qual Portugal se apresenta como atual campeão.

Contudo, esta decisão será sempre em última análise – a meta primordial do organismo presidido por Aleksander Ceferin é que o vencedor seja, sempre que possível, apurado em campo.

No mesmo documento, a UEFA explica ainda que tentará sempre reagendar um jogo para nova data, caso não se realize por causa do novo coronavírus, mas, se isso não for possível, a federação que tenha tido casos de jogadores infetados será dada como derrotada.

Isso só não acontecerá caso a UEFA chegue à conclusão de que ambas ou nenhuma das equipas são responsáveis por o jogo não se realizar ou não se disputar na totalidade, o que significa que não pode ser declarada desistência. “Se não for possível atribuir desistência, o desfecho do jogo será decidido por sorteio”, refere ainda o site oficial do organismo.

De resto, como já foi possível verificar na presente Liga das Nações, mesmo que uma seleção tenha um ou mais casos positivos, o encontro que tem agendado será disputado na mesma – os casos positivos são colocados em quarentena obrigatória ou autoisolamento.

“O jogo prosseguirá consoante o que está marcado, desde que essa equipa tenha pelo menos 13 jogadores disponíveis, incluindo no mínimo um guarda-redes, com testes negativos”, remata a UEFA.

Moeda ao ar

A possibilidade de decidir o vencedor através de sorteio transporta o futebol para tempos antigos, em que as eliminatórias empatadas eram resolvidas com a célebre regra da moeda ao ar. O FC Porto foi a primeira equipa portuguesa a ser eliminada de uma competição europeia através desse sistema: aconteceu contra o Bordéus, em 1966/67, na então Taça das Cidades com Feira, prova que viria a ser transformada na Taça UEFA, hoje Liga Europa. Na primeira eliminatória, os dragões derrotaram o Bordéus nas Antas por 2-1, com golos de Custódio Pinto e Pavão, resultado que se apresentou igual no segundo jogo, desta vez favorável aos franceses. Na então lotaria da moeda ao ar, a sorte sorriu aos gauleses.

Depois, em novembro de 1969, o Benfica foi igualmente derrotado pelo Celtic na Taça dos Campeões (atual Champions) após a famosa pergunta: “Cara ou coroa?” Depois do 3-0 em Glasgow e do 3-0 em Lisboa, a moeda ao ar decidiu que os escoceses venciam a segunda ronda da prova europeia.