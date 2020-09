Esta quarta-feira, foram registados mais 13 casos de covid-19 num lar Arruda dos Vinhos, elevando para 33 o número total de casos que resultaram de um surto de origem ainda desconhecida e detetado esta terça-feira.

Segundo a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, há agora 21 utentes infetados na instituição, mais três do que ontem, e doze funcionários que testaram positivo para a covid-19 – mais dez do que ontem.

Segundo fonte da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, o lar é uma das instituições que vai receber uma equipa multidisciplinar criada pelo governo para contar a propagação da doença nas residências para idosos.

Dois dos utentes do lar que estão infetados estão internados e as visitas foram suspensas.