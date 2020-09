O Estudo em Casa vai voltar ao pequeno ecrã no próximo dia 14. O projeto transmitido pela RTP Memória vai transmitir as aulas gravadas durante este ano, na sequência do encerramento de escolas causado pela pandemia de covid-19.

"Valeu a pena. Foi fundamental ter esta ferramenta", disse o ministro da Educação, explicando que a ferramenta será um instrumento para os professores mesmo em ensino presencial.

Tiago Brandão Rodrigues revelou ainda que o projeto será alargado aos alunos do ensino secundária e que, por isso, novos conteúdos serão transmitidos para os alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos a partir do RTP Play.

Segundo o governante, será uma forma de apoio para os alunos de uma turma que tenham que ficar em casa, apesar de o ensino presencial arrancar já no próximo dia 14.

"É uma ferramenta que não substitui o ensino presencial mas que veio para coadjuvar e vai perdurar além da pandemia”, explicou.

Os novos conteúdos serão transmitidos a partir de 19 de outubro.