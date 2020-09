Foi confirmado mais um caso de covid-19 a bordo do navio cruzeiro que está atracado em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro. O novo paciente infetado com o novo coronavírus faz parte da tripulação, elevando assim para cinco o número de tripulantes do cruzeiro, que opera no Rio Douro, que estão infetados.

O número total de casos no cruzeiro são, no entanto, sete, tendo em conta que também dois passageiros, de nacionalidade francesa, testaram positivo para a covid-19.

Segundo o presidente da Câmara de Castelo de Paiva, os vinte tripulantes “permanecem a bordo”, entre os quais "os infectados em isolamento, enquanto os demais cumprem o plano de contingência definido pelas autoridades de saúde".

"Todos os passageiros abandonaram a embarcação de acordo com as indicações das autoridades de saúde, tendo o casal de cidadãos franceses identificado como casos positivos sido conduzido ao Hospital Pedro Hispano", explicou Gonçalo Rocha.

De acordo com a agência Lusa, havia 67 passageiros a bordo.