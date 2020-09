Pois é naqueles dias quentes que nada sabe melhor do que um prato colorido e cheio de vida, até porque já sabemos que devemos comer o arco-íris para mais benefícios para a nossa saúde.

Como sabem, adoro ingredientes versáteis, práticos, de fácil utilização, acessíveis e saborosos, até porque o prazer deve estar sempre envolvido. E estes pontos, para mim, não são negociáveis.

A versatilidade é sempre um ponto a manter até porque, quando vamos às compras, devemos mantê-la no topo das prioridades.

INGREDIENTES VERSÁTEIS.

Para esta salada, as minhas escolhas recaem sobre lentilhas e ervilhas. Esta preparação permite:

Opção 1 – Se não passar as ervilhas, prepare uma salada no jarro para levar para o escritório.

Opção 2 – A base da preparação das ervilhas pode ser utilizada para uma sopa.

Opção 3 – Com as lentilhas pode preparar uns hambúrgueres vegetarianos.

E porque a romã está agora em estação, vale a pena usar e abusar. É um dos meus frutos-fetiche, conhecida por ser um dos mais antigos que se conhece e, provavelmente, é o fruto com maior capacidade medicinal comprovada.

Dizem que é rica em vitamina C e que faz bem à pele, aquela pele mais jovial... ah, e ao cérebro: o consumo deste fruto ajuda a superar sintomas relacionados com a depressão. Ainda em relação às funções cerebrais, a romã também melhora as capacidades cognitivas.

Bem, e como o mundo está de pernas para o ar, creio que boa saúde, corpo e cabeça, aliados a uma pele jovial, é tudo o que precisamos.

Salada de Lentilhas Beluga com Romã, Puré de Ervilhas e Hortelã com Vinagrete de Sumac

Para a Salada

1/2 copo de lentilhas beluga cozidas (de acordo com as instruções do fabricante)

1 romã

1 copo de tomate-cereja

Cebolinho a gosto

Flocos de piripíri

Vinagrete de Sumac

1 dente de alho esmagado

1 colher de chá de sal rosa

1 colher de chá de paprica doce

4 colheres de sopa de azeite extravirgem

2 colheres de sopa de sumo de limão

Coloque todos os ingredientes num jarro, feche bem com a tampa e agite bem para incorporar. Deixe de lado até à hora de usar.

Para o Puré

2 copos de ervilhas congeladas

1 dente de alho esborrachado

Pimenta-preta do moinho q.b.

Sal rosa

Folhas de hortelã frescas

1 pedaço de gengibre laminado

Coloque tudo numa frigideira com um fio generoso de azeite extravirgem, em lume brando. Retire, adicione as folhas de hortelã e passe na 1-2-3 ou no processador.

Para a Salada

Numa vasilha coloque o molho de sumac e adicione o tomate, cebolinho picadinho, as lentilhas pré-cozidas e a romã.

Misture e sirva acompanhada do puré.