Dois passageiros, de nacionalidade francesa, e quatro tripulantes de um navio cruzeiro que opera no rio Douro, da empresa CroisiEurope, acusaram positivo no teste à covid-19, confirmou, esta quarta-feira, Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

De acordo com a mesma fonte, citada pela agência Lusa, a bordo encontram-se 67 passageiros e 20 tripulantes que estão todos a ser testados.

No local está também o presidente da Câmara de Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, local onde o barco está atracado.