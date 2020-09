Que nunca mais se fechem as portas da Escola

Entendo a escola como um elevador social, como um nivelador da igualdade de oportunidades. Se esse elevador estiver literalmente parado, o país terá contribuído para a formação de (mais) fronteiras de desigualdade difíceis de ultrapassar.

Quando combatemos uma crise com a dimensão de uma pandemia, somos forçados a focar a nossa atenção na urgência. No que diz respeito à covid-19, o combate da nossa geração, a urgência tem sido salvar vidas, conter as cadeias de contágio, garantir a segurança e saúde dos cidadãos. Esta é, por si só, uma tarefa de uma enorme magnitude. Consome uma excecional quantidade de recursos, de atenção e de energia. E, pior, porque nos absorve a todo o tempo, impede-nos frequentemente de olhar com atenção para a emergência de ameaças silenciosas com um poder tão ou mais destrutivo.

A pandemia é um inimigo traiçoeiro. Mostra-se na frente da saúde pública mas, pela retaguarda, ataca com vagas de tensão social, política e económica com um potencial devastador. Em certa medida, as pandemias são como os icebergs: quando olhamos para uma sabemos que a maior parte do problema não está à vista.

O afastamento das nossas crianças e jovens das escolas é, muito provavelmente, o maior dano de longo prazo que está a ser infligido ao nosso país e a uma geração inteira.

O fecho das escolas compreendeu-se no contexto de enorme incerteza e falta de conhecimento no primeiro embate com a covid-19.

Seis meses depois, ainda que o nosso inimigo comum não seja, nem de perto nem de longe, totalmente compreendido, temos a certeza de que os custos para a sociedade de manter as escolas encerradas são muito maiores do que os riscos implícitos à sua reabertura.

Mesmo liderando uma comunidade com níveis de prosperidade acima da média, conheço bem os dramas associados ao fecho das escolas.

Embora me pareça óbvio que o ensino à distância, para certos níveis de aprendizagem, nunca será um substituto à altura do regime presencial, passo a questão pedagógica para os especialistas.

A mim preocupa-me sobretudo a questão social.

Preocupam-me os jovens que deixam os estudos a meio forçados pela necessidade de recursos económicos e financeiros, que perderam rotinas de socialização e foram afastados da sede da cidadania.

Preocupam-me os pais, sem rede de apoio, que têm tremenda dificuldade em encontrar uma alternativa que lhes permita regressar em pleno à vida profissional.

Preocupam-me, mais do que qualquer outra coisa, as crianças que têm na escola as suas únicas refeições do dia – e por isso, em Cascais, mantivemos o fornecimento de refeições escolares mesmo em tempo de confinamento.

A digitalização do ensino não é uma panaceia. Pelo contrário, temo que agrave mais ainda a diferença entre os alunos que podem e os que não podem apanhar o comboio rápido das aulas à distância – e por isso, em Cascais, adquirimos mais de 300 tablets que cedemos temporariamente aos alunos sem recursos informáticos.

Os custos de não abrir as escolas são tremendos e vão perseguir-nos no longo prazo.

Os riscos de abrir as escolas não são, obviamente, inexistentes. Pais, professores e outros atores da comunidade educativa temem, legitimamente, que o regresso físico às salas de aula seja um risco para a sua saúde.

Com responsabilidade e as medidas certas, acredito que o país saberá ultrapassar esse medo.

Todos nós temos um papel a desempenhar.

A sociedade tem de se mentalizar que a ideia de risco zero é uma abstração em democracia. Ou, melhor, o risco é uma decorrência da nossa condição de seres racionais e livres.

Só há risco zero sem vida ou sem livre-arbítrio.

Por outro lado, os indivíduos têm de confiar na ciência. Em países em que as escolas já abriram, ou nunca chegaram a fechar, estudos mostram que as educadoras, professoras e pessoal auxiliar não foram mais suscetíveis de ser infetadas do que qualquer outra categoria profissional. É claro que as escolas são espaços fechados e com muita gente. Mas se cada um fizer o que tem de ser feito, conseguiremos diminuir o risco para níveis aceitáveis à vida em comunidade.

Olhando para fora, compreendemos que usar máscara e manter o distanciamento social é um factor absolutamente crítico para o sucesso. Esse trabalho pedagógico, de sensibilização, tem de ser feito dia após dia em casa, pelos pais.

O Governo, por seu turno, também pode e deve aprender com os melhores exemplos internacionais. Há escolas abertas há vários meses por essa Europa fora sem que tenha havido surtos ou descontrolo nas cadeias de transmissão. O que podemos aprender com eles? Que as turmas devem ter o máximo de 15 alunos e que o espaçamento entre secretárias é importante; que os contactos sociais em recreios e cantinas podem ser fortemente restringidos se se formarem “tribos” escolares; que os horários desfasados e os turnos funcionam; que o reforço dos procedimentos sanitários e a atenção à ventilação das salas não podem ser desprezados. Os procedimentos têm de ser claros. As regras conhecidas de todos. E o material – máscaras e gel – não pode faltar nas nossas escolas. Falhar não é uma opção para o Estado.

As autarquias também têm de assumir as suas responsabilidades. Em Cascais, não fugimos às nossas. Para além de máscaras e álcool gel que colocamos à disposição da comunidade, iniciámos há dias um programa de testagem de todos os professores e auxiliares da Escola Pública com o nosso Covid-bus – a nossa unidade móvel de testes serológicos gratuitos que já tinha estado ao serviço dos bairros mais fragilizados e dos idosos do concelho. Quando o ano letivo arrancar, terão sido testados mais de 2300 professores e 600 auxiliares que desempenham a sua atividade profissional em Cascais.

Esta é uma medida justa e oportuna. Justa porque reconhece aos professores a sua centralidade na construção de uma sociedade melhor. Oportuna porque aborda os seus legítimos receios num tempo de enorme incerteza.

Precisamos de os professores e auxiliares motivados para ensinar as nossas crianças e jovens.

Precisamos que as famílias confiem na Escola.

Precisamos que os alunos voltem a aprender entre pares, voltem a ser guiados pelos seus mestres na viagem pelo conhecimento.

Uma viagem que, neste tempo do diabo, não estará isenta de sobressaltos, riscos e ansiedades. Mas que, com responsabilidade, respeito pelos outros e uma centelha de otimismo, nos guiará a um mundo mil vezes melhor e mais estimulante do que aquele produzido pelo confinamento.

Presidente da Câmara Municipal de Cascais

