No dia 14 de julho de 1910, tinha a Volta a França sete anos de vida, a morte entrou no pelotão. Adolphe Hélière, um ciclista francês de apenas 19 anos de idade, foi o primeiro a morrer durante o Tour. Adolphe estava longe de ser uma estrela. Moço modesto, completamente amador, reunira todas as suas economias para participar na prova dos seus sonhos. O dinheiro chegava-lhe, e mal, para a alimentação. Entre os seus adversários, ninguém o levava a sério. Fizeram-se apostas sobre a etapa em que iria desistir. A maioria dos palpites apontavam para a terceira. Mas o abnegado Adolphe Hélière atingiu, esgotado, a sexta. O dia seguinte seria de descanso. Adolphe agradeceu aos céus, longe de imaginar que estava à beirinha de entrar para o descanso eterno.

A manhã de dia 14 nasceu com temperaturas altíssimas, um calor capaz de fazer estalar fachadas de igrejas e catedrais e derreter o alcatrão das estradas. Adolphe gostava de nadar. A etapa acabara em Nice e o Mediterrâneo estava ali, à sua frente, naquele azul claro e límpido como os olhos da Michelle Pfeiffer. O seu mergulho prazenteiro foi fatal. Morreu poucos segundos depois e as tentativas de salvação e recuperação foram baldadas. Durante algumas semanas não houve explicação concreta para os motivos da sua morte. Um relatório posterior deu como provada a hidrocussão, ou seja, um choque térmico violento. O cadáver de Adolphe ficou durante largos meses no laboratório de medicina legal de Nice até que uma subscrição levada a cabo pelo jornal L’Éclaireur de Nice permitiu juntar dinheiro para uma cerimónia fúnebre digna. Uns anos mais tarde, a família Hélière levou o que restava do ciclista para a sua terra natal. Adolphe foi o primeiro participante da Volta a França a morrer durante a prova, mas nem isso o tirou de um quase total anonimato.

