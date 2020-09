Se nasceu na década de 90 deve lembrar-se dos D’ZRT, a primeira banda de sucesso da série juvenil “Morangos com Açúcar”. Pode eventualmente ter ido aos seus concertos onde deu luz ao seu isqueiro ao som da música “Querer voltar”. O quarteto, que era formado por Paulo Vintém, Angélico Vieira, Edmundo Vieira e Vítor Fonseca, – conhecido como Cifrão – celebra o seu 15º aniversário esta semana.

O cantor Cifrão colocou um post no seu Instagram onde agradece ao pai do colega Vintém por lhe ter dado “um dos maiores presentes dos últimos tempos, a base de fotos e vídeos que acumulou durante estes anos todos”. O seu objetivo é homenagear a banda e, por isso, vai dedicar o conteúdo do Instagram durante a próxima semana apenas à banda.

Se quer relembrar “a tribo” passe pelo Instagram do músico e coreógrafo.