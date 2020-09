À 11.ª reunião de peritos sobre a situação da covid-19 no país, as portas fecharam-se (agora não no auditório do Infarmed mas no Porto) mas as intervenções dos especialistas foram desta vez transmitidas no YouTube. O encontro começou com algum atraso, aberto pela ministra da Saúde, que fez uma introdução idêntica ao que já tinha transmitido na semana passada. “Hoje Portugal está melhor preparado para enfrentar a nova fase, temos mais recursos, mais organização, mais conhecimento”, afirmou, antecipando “um contexto complexo”. Seguindo o programa, que desta vez foi divulgado com antecedência, a conferência começou com uma apresentação da situação epidemiológica a cargo dois especialistas da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com poucos elementos adicionais face aos que vão sendo publicados. Ao contrário do que acontecia a 8 de julho, data da última reunião. Portugal surge agora entre os países europeus com uma situação epidemiológica mais desfavorável, grupo que inclui Espanha, França, Croácia ou República Checa, com um RT acima de 1 e uma incidência de casos a 14 dias acima do patamar das 40 infeções por 100 mil habitantes. O RT situa-se em 1,12, sendo maior na região Centro e no Norte e inferior a 1 apenas no Alentejo. Se os dados da curva epidémica são apresentados semanalmente pelo INSA, a apresentação de ontem apresentou um perfil dos novos casos registados entre 17 e 30 de agosto, 3909 no total. 64% tinham menos de 50 anos e apenas metade (48%) apresentaram sintomas. Os peritos apresentaram também a indicação de que 4% tinham estado recentemente fora de Portugal. Ainda assim, a coabitação e contacto com familiares parece ser o contexto de transmissão dominante (verifica-se em 49% dos casos) e a transmissão no local de trabalho representou neste período 16% dos casos.

Sem apresentar projeções para os próximos tempos – as únicas seriam divulgadas por Manuel Carmo Gomes – seguiu-se o ponto de situação sobre o estudo de caso-controlo, anunciado pela ministra da Saúde em julho e cujo objetivo é perceber quais são os principais contextos e comportamentos associados à infeção.

Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, adiantou que o estudo, que implicará entrevistas a mil pessoas que estiveram infectadas e outras mil com características idênticas mas que não contraíram a infeção (controlos) está agora pronto para avançar. Os resultados, que deverão permitir perceber os “hotspots” da transmissão da doença, nomeadamente o peso de transportes públicos, mas também escolas ou a frequência de espaços comerciais, foram apontados para o prazo máximo de três semanas. Em relação a app StayAway Covid, o ponto de situação é que já foi decarregada por 660 mil portugueses, mas precisa de chegar a mais, apelou o responsável pelo desenvolvimento da aplicação no INESC-Porto, José Manuel Mendonça. Até ao momento já foram introduzidos nove códigos de pessoas infectadas, que levaram a alertas a outros utilizadores que estiveram próximos (o propósito da aplicação) e já houve 18 contactos para o SNS24 fruto desse aviso. Já sobre uma futura vacina, outro tema no programa, que depois se centraria no regresso às aulas, a indicação foi de que os resultados são promissores e as negociações com as farmacêuticas prosseguem a nível europeu, mas só quando estiverem aprovadas poderá ser concluída a estratégia nacional de vacinação.

Na parte dedicada então às crianças e ao regresso às aulas, a infeciologista Maria João Brito, do Hospital Dona Estefânia, sublinhou que a covid-19 é pouco frequente em crianças (representam 2% dos casos no país) mas pode ser potencialmente grave. E alertou para o risco de coninfeção com outros vírus, que poderá aumentar com a chegada da gripe no inverno e o regresso às aulas. Nas crianças seguidas na Estefânia, a mais nova um bebé de 11 dias, 45% tinham outras coinfeções. O papel das crianças na transmissão da doença não é ainda claro, mas acredita-se que aumenta nas crianças e jovens mais velhos.

No final do encontro, que terminou com uma parte de perguntas à porta fechada, a imprensa no local ainda conseguiu ouvir a intervenção de António Ferro Rodrigues, que assumiu preocupação com o que se passa nos lares e também com a trajetória da epidemia. “Como é que se compreende que continuem apenas a fazer-se testes quando há pessoas que acusam positivo. Quando há uma pessoa num lar que acusa positivo, o caminho já está prejudicado, o caminho para uma vaga nesse lar já é muito forte”, afirmou Ferro Rodrigues. O tema da realização dos testes ou mesmo das condições específicas nos lares não fora abordado na parte pública da reunião. “É isso que não consigo perceber porque é que não se apreenderam lições da primeira fase e não se retiraram lições para a evolução da situação em julho e em agosto, nomeadamente”, disse ainda o presidente da AR, citado pela Lusa. “Não consigo olhar para as estatísticas que mostram os número de casos em Portugal e na China sem ficar com um misto de perplexidade e de alguma irritação”, confessou ainda Ferro Rodrigues.

No final do encontro, o PSD defendeu um modelo de transporte de alunos para as escolas e reforço da vigilância nos lares. O BE considerou que continua a haver alguma insuficiência na informação e instituiu na contratação de 8400 profissionais para o SNS já este ano. O CDS insistiu que as famílias estão inseguras com o regresso às aulas e defendeu também um reforço dos lares. O PAN pediu o reforço dos especialistas em saúde pública e o PEV defendeu mais PEV mais auxiliares e professores “para que todos possam ter aulas presenciais”. O Chega defendeu um plano específico para os transportes, que acabou por não ficar ainda claro na reunião até que ponto são um problema. Já a Iniciativa Liberal, pela voz de Tiago Mayan Gonçalves, lamentou que o discurso não tenha sido dirigido aos cidadãos. Para já não ficou agendada nova reunião e desta vez o Presidente da República, que nas dez reuniões anteriores deu voz às conclusões dos peritos, não falou no fim.

“Estamos preparados para enfrentar o regresso às aulas e também estamos mais bem preparados do que estávamos há seis meses para enfrentar um eventual recrudescimento da doença”