Nem o sol afasta a morte

Mas ele não tinha inimigos. Ou pensava eu que não tinha inimigos até ao dia em que me disse que fora mordido pela doença sinistra que o empurrou para os braços da velhaca Senhora da Gadanha.

Pensava que o sol afastava a morte, mas ela teima em chegar, quase em ondas como o mar. O José Ceitil encantou-se, diria Guimarães Rosa, e partiu para aquela verde planície da eterna saudade onde nascem os miosótis azuis da cor dos olhos da minha avó Manuela. Impávido, o mal que nos rodeia deixou-nos cada vez mais longe uns dos outros.

Há gente que não vejo há tanto tempo; há gente com quem não falo há tanto tempo. Vamos ficando fechados nos casulos da nossa íntima solidão, perdendo gestos e palavras. O Ceitil tinha um jeito brando de a gente estar de bem com ele e com o mundo em redor, mesmo que o mundo em redor provoque o medo pandémico e coletivo de uma guerra contra o inimigo invisível. Mas ele não tinha inimigos. Ou pensava eu que não tinha inimigos até ao dia em que me disse que fora mordido pela doença sinistra que o empurrou para os braços da velhaca Senhora da Gadanha.

