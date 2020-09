O Ministério das Infraestruturas (MI) publicou uma nota sobre o artigo “A questão da bitola que divide opiniões e vai decidir o futuro da economia”. Em resposta a esta nota, solicita-se a publicação da seguinte nota, em que se comenta a nota do MI frase a frase:

“O Governo volta a reafirmar que Portugal gere, desenvolve e planeia a sua rede ferroviária mantendo a continuidade de bitola nas suas fronteiras”.

Esta afirmação é falsa ou parte-se do princípio de que a Espanha nunca construirá os últimos troços em bitola europeia para as nossas fronteiras. Num documento da IP intitulado “Interoperabilidade da rede ferroviária nacional”, datado de 8/08/2017, mostra-se claramente, na parte que se transcreve a seguir, que Portugal não tenciona começar a construir linhas em bitola europeia antes de a Espanha a colocar nas nossas fronteiras. Nessa situação, a bitola seria diferente de ambos os lados da fronteira.

“Avançar, neste momento, com a construção de linhas em bitola europeia em Portugal significaria introduzir quebras de bitola na fronteira e na rede nacional”

É falso. O argumento da IP pressupõe que a construção da rede ferroviária de bitola europeia em Portugal será instantânea e assim teríamos a bitola europeia nas fronteiras antes de Espanha. Espanha começou a construção da rede de bitola europeia há mais de 30 anos, e ainda falta bastante para ter a rede de bitola europeia em todas as suas principais cidades e plataformas logísticas. Portugal já deveria ter começado para não se atrasar mais em relação a Espanha.

“Os principais corredores da rede ferroviária nacional estão integrados no corredor Atlântico, estando a implementar as normas de interoperabilidade em articulação com a rede espanhola”.

É falso. De acordo com o art.o 39.o do regulamento 1315/2013 da UE, os Corredores da Rede Principal, incluindo o Corredor Atlântico, têm de ser feitos em bitola europeia e o que está ser feito em Portugal é tudo em bitola ibérica.

“Neste momento, não existe nenhuma data para que, do lado espanhol, se migre para bitola europeia qualquer uma das ligações a Portugal”.

É verdade, e é tudo por culpa de o Governo português ter decidido não construir linhas em bitola europeia. Por que razão a Espanha faria linhas em bitola europeia até à nossa fronteira se depois não teriam continuidade do lado português? Só com acordos entre ambos os países, com construção simultânea em ambos os países, se pode alterar esta situação.

“Também não está em curso uma migração de bitola generalizada em toda a rede espanhola”.

O que está em curso em Espanha é a ligação em bitola europeia (através de linhas novas, migração de bitola ou introdução do terceiro carril em linhas existentes) das principais cidades e plataformas logísticas entre este país e a França. É isso que Portugal deveria fazer e não faz, para evitar o isolamento ferroviário e o consequente isolamento dos mercados europeus para onde se destinam 70% das nossas exportações.

Fernando Santos e Silva, Engenheiro eletrotécnico

Fernando Teixeira Mendes, Empresário e gestor

Henrique Neto, Empresário

Mário Lopes, Professor do IST e ex-presidente da ADFERSIT

Mário Ribeiro, Engenheiro mecânico, IST