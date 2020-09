8 de setembro de 1953. O grande salsifré dos elétricos na Baixa de Lisboa!!!

Uns a favor dos automóveis, outros (a maioria) a favor da libertação das ruas da Baixa do estacionamento de carros particulares. O assunto chegou a sessão camarária com versões de ambas as partes. Os elétricos estavam pela primeira vez em perigo numa guerra contra os automóveis.