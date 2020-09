Portugal é mundialmente conhecido pelas belas paisagens, pela boa gastronomia e também pela segurança – fatores essenciais para os estrangeiros na altura de escolherem um destino para comprar ou arrendar casa. A verdade é que os estrangeiros mostram cada vez mais interesse em comprar ou arrendar casa em Portugal, principalmente na zona do litoral português. Pelo menos é isso que demonstra a mais recente análise do Idealista a 422 freguesias do litoral, onde a procura internacional já representa cerca de um quarto (24%) do número total de visitas a propriedades localizadas na costa nacional (76% são de origem nacional).

A análise é clara: são os Estados Unidos que se destacam, sendo o país mais ativo no que diz respeito à procura de propriedades nas zonas de praia portuguesas com propriedades em 166 freguesias. Nesta caso, os destinos de eleição são a Região Autónoma dos Açores e também a zona Oeste, em Portugal continental.

Mas não são os americanos os únicos a mostrar gosto pela paisagem portuguesa. Na lista constam ainda países como França ou o Reino Unido, que também registaram aumentos na procura de casas para vender ou arrendar durante o mês de julho: 89 freguesias para França e 64 para o Reino Unido. Espanhóis, brasileiros, alemães e canadianos também estão entre as nacionalidades mais interessadas em investir em propriedades junto à praia em Portugal.

A justificação é simples: “Portugal continua a atrair muito interesse por parte dos estrangeiros. A procura internacional ativa é evidente, mesmo com as limitações impostas pela covid-19 em relação à mobilidade, e é muito interessante perceber a evolução da procura do mercado internacional em cada freguesia ou bairro de Portugal. Neste momento, esta informação é essencial para ajustar as estratégias do mercado imobiliário, pois Portugal continua a ser uma opção viável para muitos investidores estrangeiros”, defende Inês Campaniço, head of Idealista/Data Portugal.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.