Ana Gomes vai anunciar a candidatura à Presidência da República ainda esta semana, como já contavam os seus apoiantes. A confirmação foi feita esta terça-feira pela ex-eurodeputada, que já tinha dito que revelaria a sua decisão nos próximos dias. "Serei confirmada", confirmou agora Ana Gomes ao "Público".

No último domingo, no espaço habitual de comentário na SIC, Ana Gomes não quis antecipar a sua decisão, explicando que esta era uma reflexão que começara a fazer com o marido nos últimos meses. Recorde-se que o embaixador António Franco faleceu a 16 de julho, aos 76 anos. "“Estou no fim da minha reflexão, dentro de dias estarei em condições de anunciar”, sublinhou, questionada sobre uma eventual candidatura às Presidenciais do próximo ano.