Sandinton

Não vá com muita sede ao pote e fique já a saber que a temporada que estreia a 13 de setembro na RTP2 já foi cancelada pela BBC e que, assim, numa nota de ironia pouco poética, a série ficará inacabada, tal como a obra que lhe deu vida: o romance homónimo de Jane Austen, Sanditon. Esta que foi a última história a sair das mãos da escritora inglesa tem mais uma vez o epicentro nos anseios de uma jovem, Charlotte Heywood (interpretada por Rose Williams), que, fugindo da mesmice da sua casa rural, se muda para a vila piscatória de Sanditon. É em Sanditon – outrora um local pacato que está a ser bafejado pelos ventos da mudança, com alguns empresários a pretenderem transformar o local num moderno resort – que conhece Sidney Parker (Theo James), um homem charmoso mas complicado. A trama foi adaptada pelo premiado escritor e guionista Andrew Davies.

RTP - 2, 13 de setembro - De Andrew Davies - Com Rose Williams, Theo James, Kris Marshall e Crystal Clarke

Pátria

Em 2016, Fernando Aramburu publicava Pátria, livro que haveria de ser definido como o “retábulo definitivo sobre mais de 30 anos da vida no País Basco sob o terrorismo” e que rapidamente se tornaria um bestseller. Aitor Gabilondo pegou no fio da meada e adaptou-o à série que se estreia no próximo dia 27 em 60 países em simultâneo, incluindo Portugal, onde será emitida pela HBO. Gabilondo acompanha igualmente a história das duas famílias “separadas por uma bala” através das vozes das matriarcas das mesmas, que se fazem ouvir logo no dia em que a ETA anuncia o abandono das armas e data escolhida por Bittori para visitar a campa do marido, morto pelos terroristas, para lhe contar que havia decidido voltar à cidade onde ambos viviam, com os filhos, antes do ataque fatal. O regresso vai alterar o microcosmos da terra: do outro lado da bala está Miren, a antiga vizinha e amiga e mãe de Joxe Mari, um terrorista preso, e que agora terá de lidar com a presença de Bittori.

HBO - 27 de setembro - De Aitor Gabilondo a partir do livro de Fernando Aramburu

The Mandalorian

A primeira temporada da série The Mandalorian estreou-se há quase um ano no Disney+ e agora, para antecipar o regresso da história ambientada no universo Star Wars e celebrar a chegada do canal de streaming da Disney a Portugal (que será a 15 de setembro), os fãs terão um presente: o primeiro episódio da série vai ser emitido em simultâneo nos cinco canais da FOX Portugal. O episódio da série vai para o ar no dia 13, às 19h00. Já com o canal de streaming a funcionar em pleno, a segunda temporada da trama criada por Jon Favreau estreia-se no Disney+ a 30 de outubro. Nomeada para 15 Emmys, The Mandalorian é a primeira série em imagem real da saga Star Wars e um original do Disney+. A série live action passa-se alguns anos depois da queda do Império relatada em Star Wars: Episódio vi – O Regresso de Jedi e acompanha as aventuras de um caçador de recompensas.

Canais Fox e Disney+ - 13 de setembro e 30 de outubro - De Jon Favreau - Com Pedro Pascal, Carl Weathers, Rio Hackford e Gina Carano

Ratched

Sarah Paulson usará porventura as migalhas que lhe foram deixando as diversas interpretações em American Horror Story e American Crime Story para dar vida à enfermeira Mildred Ratched. É que a série criada por Evan Romansky a partir do livro Voando Sobre Um Ninho de Cucos (Ken Kesey, 1962) – adaptado ao grande ecrã por Milos Forman em 1975 – acompanha a escalada de loucura de Ratched, que usa o próprio sistema de saúde mental norte-americano a partir de 1947, ano em que começa a trabalhar num hospital psiquiátrico de referência na Califórnia, para alimentar as suas próprias perversões. A trama de Romansky, que teve ao seu lado Ryan Murphy, explora as origens do mal dentro desta verdadeira mestra da manipulação que, por detrás do visual sofisticado e da imagem de enfermeira solícita e competente, esconde um “monstro de pleno direito”, lê-se na sinopse da série.

Netflix - 18 de setembro - De Paul Zaentz e Evan Romansky - Com Sarah Paulson, Jon Jon Briones, Finn Wittrock, Judy Davis, Cynthia Nixon e Sharon Stone

The Comey Rule

A pouco mais de um punhado de semanas das eleições norte-americanas, a HBO vai trazer The Comey Rule, uma minissérie da Showtime que terá Trump como um dos personagens principais. Jeff Daniels será James Comey, o antigo diretor do FBI demitido por Donald Trump em 2017. Já o presidente norte-americano será interpretado por Brendan Gleeson. A minissérie vai acompanhar dois momentos: primeiro, teremos a rota de colisão entre os dois homens, cujo desfecho já se conhece, e que, egos e lealdades à parte, é alimentada pela investigação aos emails de Hillary Clinton e o subsequente impacto nas últimas eleições norte-americanas. Já a segunda parte centra-se nos primeiros meses de Donald Trump na Sala Oval, onde os “aliados se tornam inimigos, os inimigos viram amigos a verdade depende de que lado se está”, diz a sinopse da série de Billy Ray a partir do livro A Higher Loyalty, assinado pelo ex-diretor do FBI.

HBO - 27 de setembro - De Billy Ray - Com Jeff Daniels e Brendan Gleeson

The Crown

Em novembro já teremos porventura abraçado a nova estação em pleno e uma série como The Crown pede mesmo o aconchego de uma chávena de chá. A Netflix bem o sabe e, assim, marcou a data de estreia da quarta temporada para 15 de novembro. A história vai dar um salto temporal até aos anos 80, quando a princesa Diana (Emma Corrin) e Margaret Thatcher (Gillian Anderson) chegam pela primeira vez às malhas do Palácio de Buckingham. Caberá à maravilhosa Olivia Colman continuar como Rainha Isabel ii e Helena Bonham Carter também seguirá como princesa Margarida, assim como Josh O’Connor (príncipe Carlos), Erin Doherty (princesa Ana) ou Emerald Bailey (Camilla Parker Bowles). O casamento de Carlos e Diana – e a preocupação prévia da família com o facto de Carlos ainda ser solteiro aos 30 anos – e a Guerra das Malvinas são ainda alguns dos destaques esperados nesta temporada.

Netflix - 15 de novembro - De Peter Morgan - Com Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Josh O’Connor, Emma Corrin e Gillian Anderson