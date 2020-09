Kylian Mbappé testou positivo para o novo coronavírus. A notícia é avançada esta segunda-feira pelo jornal L’Équipe.

O avançado do Paris Saint-Germain terá testado positivo para a covid-19 esta segunda-feira, apenas algumas horas antes do encontro da seleção francesa com a Croácia, para a Liga das Nações, que se realiza amanhã, terça-feira. Em comunicado, a seleção já confirmou que o jogador vai falhar a partida.

Kylian Mbappé encontra-se assintomático e está já em isolamento.

Desta forma, o número de jogadores infetados com o novo coronavírus do Paris Saint-Germain sobe para sete.