Morreram mais 25 pessoas devido à covid-19 nas últimas 24 horas em França. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, o país contabiliza agora 30.726 vítimas mortais desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas foram ainda diagnosticados 4.203 novos casos do novo coronavírus, aumentando para 328.980 o número total de infetados no país. O número de novos casos desta segunda-feira é menor face ao balanço dos últimos dois dias. No domingo tinham sido diagnosticados 7.071 casos e no sábado 8.550.

Neste momento encontra-se hospitalizadas 4.907 pessoas, das quais 537 em Unidades de Cuidados Intensivos.