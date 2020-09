Há pessoas e lugares que possuem a característica de nos transportar sempre para determinada memória. Com o Portugal-Suécia acontece precisamente o mesmo, levando-nos imediatamente até àquele histórico hat-trick de Cristiano Ronaldo que colocou a seleção portuguesa no Mundial de 2014, no Brasil.

Sete anos depois daquele jogo da segunda mão do playoff europeu, a equipa das quinas volta a defrontar os suecos em Solna, desta vez a contar para a segunda jornada do grupo 3 da segunda edição da Liga das Nações. Depois de ter falhado o encontro inaugural de Portugal na defesa do título na recém-prova da UEFA, devido a uma infeção num dedo de um pé, CR7 já cumpriu ontem sem limitações o último treino da equipa das quinas antes da viagem para Estocolmo.

Portugal vai defrontar a Suécia pela 19.a vez na história. Desde aquele inesquecível encontro em que a seleção portuguesa venceu por 3-2, com três golos de Ronaldo, até hoje, as duas seleções apenas cruzaram caminho uma vez, há três anos, num encontro amigável. Em 2017, no Funchal, na ilha da Madeira, o marcador apresentou o mesmo resultado final (3-2), embora favorável aos suecos. No único jogo que fez em casa, Ronaldo fez o primeiro golo do encontro.

Curiosamente, a primeira partida realizada entre as duas seleções também foi num jogo a feijões que terminou com o triunfo sueco, após goleada por 6-2. Nesse Portugal-Suécia de 1955, discutido no Jamor, José Águas foi o autor dos dois golos lusos.

No total dos confrontos, a equipa das quinas apresenta um saldo negativo frente aos escandinavos, com cinco vitórias, sete derrotas e seis empates.

Mais: a primeira vitória portuguesa frente à seleção sueca só foi alcançada ao sétimo jogo, em... Solna: em setembro de 1984, Portugal venceu com o golo solitário do ex-portista Fernando Gomes, num jogo a contar para a fase de apuramento do Mundial de 1986. Mais ainda: a segunda vitória da seleção lusa foi carimbada em 1987, novamente em solo sueco, também por 1-0 e igualmente com golo de Fernando Gomes – desta vez em jogo de qualificação para o Europeu de 1988.

O terceiro triunfo também foi registado em Solna, por 3-2, em 2002, num particular: Sérgio Conceição, atual treinador do FC Porto, Romeu e Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, assinaram os golos portugueses.

Já a penúltima vitória foi registada quatro dias antes do memorável Portugal-Suécia. Em jogo da primeira mão do playoff para o Campeonato do Mundo que se disputou em solo brasileiro, Cristiano Ronaldo já havia sido o autor do único golo do encontro, no Estádio da Luz.

O avançado da Juventus procura neste momento o golo 100 com a camisola das quinas. Com 99 golos marcados em 164 jogos, o internacional português está cada vez mais perto do recorde de Ali Daei, o iraniano que apresenta a marca histórica de 109 golos.

Já passaram mais de 16 anos desde que Cristiano Ronaldo celebrou o primeiro golo por Portugal: em junho de 2004, na fase de grupos do Europeu, contra a Grécia, CR7 marcou de cabeça (93’) após ter sido assistido por Luís Figo.

Já o último golo apontado por CR7 aconteceu em novembro de 2019, quando Portugal venceu por 2-0 diante do Luxemburgo, o que valeu o apuramento para o Campeonato da Europa 2020 (adiado para o verão do próximo ano devido à pandemia de covid-19).

Aliás, por causa do coronavírus, a seleção portuguesa não discutiu qualquer jogo desde então, com o regresso aos relvados a acontecer só este sábado, dez meses depois do jogo com o Luxemburgo. Apesar do grande intervalo entre os dois jogos, a falta de ritmo não se fez sentir, com uma vitória categórica frente à Croácia.

Cristiano Ronaldo recuperado

O capitão da seleção portuguesa foi o grande ausente do Portugal-Croácia, encontro que marcou o arranque da Liga das Nações, prova que Fernando_Santos e companhia venceram no verão de 2019. Este domingo, CR7 já usou as redes sociais para confirmar que “está de volta”, pelo que irá certamente à procura do golo 100 num palco de muitas e boas memórias.

Portugal lidera o grupo 3 da competição, juntamente com a França, que também venceu o primeiro desafio, após bater a Suécia (1-0).

A equipa das quinas não acusou a falta do capitão português e justificou o estatuto de atual campeão da Liga das Nações, com uma goleada (4-1) frente à vice-campeã mundial.

João Cancelo (Manchester City), Diogo Jota (Wolverhampton), João Félix (Atlético de Madrid) e André Silva (Eintracht Frankfurt) foram os autores dos golos lusos.

“Portugal fez um bom jogo, embora tenha tido alguns períodos menos bons, mas fez um bom jogo. Não há jogos perfeitos e temos sempre coisas a melhorar. Vamos defrontar adversários de grande nível e queremos ser sempre melhores”, analisou o selecionador nacional após a vitória ante os croatas.

Também os avançados do At. Madrid e do Wolverhampton reagiram ao triunfo, depois de ambos se terem estreado a marcar pela seleção nacional. “Portugal é campeão europeu, tem uma grande seleção e grandes jogadores. Temos a possibilidade de ganhar de novo esta Liga das Nações e vamos fazer por isso. Favoritismo na Suécia? Não, os jogos entre seleções são sempre muito equilibrados. Vamos encarar o jogo como encarámos todos e lutar pela vitória”, afirmou João Félix. Já Jota adiantou: “Tivemos muitas oportunidades, construímos um resultado avolumado e claro que estou feliz por ter marcado o primeiro golo e ter ajudado a equipa a conseguir este triunfo”.

Num jogo de várias estreias, referência ainda para Francisco Trincão, que começou o jogo no banco e entrou ao minuto 79, somando assim os primeiros minutos como internacional A – o extremo tornou-se o 42.o jogador estreado por Fernando Santos na seleção lusa.

Depois do jogo com a Suécia, Portugal vai defrontar a França. O encontro principal do grupo 3 coloca frente a frente os campeões europeu e mundial no dia 11 de outubro.