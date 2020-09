Os duques de Sussex estão a ser alvo de críticas depois do cancelamento do evento Invictus Games. Este evento foi criado por Harry em 2014 com o objetivo de angariar dinheiro para veteranos de guerra. Era suposto o evento ter sido realizado na semana passada, mas foi cancelado, segundo um representante do casal, devido à pandemia.

Mas não são esses os motivos apontados pela imprensa para a suspensão do evento. De acordo com o jornal britânico The Times, o cancelamento deveu-se ao contrato que Harry e Meghan fizeram com a plataforma de Streaming Netflix. O evento iria ser exibido pela Amazon e isto poderá ter coincidido num conflito financeiro.

O evento Invictus Games iria angariar mais de 1 milhão de euros para a Invictus Games Foundation, associação que ajuda veteranos de guerra lesionados.