O Chico sabia...

Enquanto trabalhei como assessor de imprensa da seleção nacional, tinha sempre uns jogadores de recurso. Quando se tratava de conferências nas quais a excitação podia imperar, Costinha era um deles.

Ainda hoje, tantos anos depois, nos encontramos para almoços longos que se prolongam pela tarde. O último foi em Alcácer, no Porto Santana, na companhia da Dália, do Fernando, do Pauleta e do Gaspar.

As conversas são infinitas. Interrompem-se para que as continuemos depois, um dia qualquer, que a amizade não escolhe dias nem horas, está sempre aqui, naquele lugar do peito sobre a esquerda, entre a terceira e a quarta costela, lugar onde sentimos bater o coração.

