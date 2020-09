O Europeu da vodca

O público canta também: é possível ver nos ecrãs gigantes que vasculham a multidão na procura frenética de pormenores como todos sabem a letra de cor – suecos e ingleses. Aliás, nunca tantos suecos e ingleses terão falado tanto português junto.

Em Kiev, o taxista de bigodes farfalhudos estava bêbado – violentamente embriagado. Acelerava ao longo das avenidas ignorando semáforos como se estes fossem todos da mesma cor. Os ocupantes do táxi, por seu lado, vão perdendo a cor. São três horas da manhã e ainda há muito para fazer. Pelo menos é o que se percebe dos grupos de pessoas que vagueiam por todo o lado como fantasmas.

A vodca serve de combustível. Simples ou com mel e canela (madivka). Serviu para atear o fogo das gargantas de ingleses e suecos que quase encheram o Estádio Olímpico. "Ai se eu te pego", gritam os altifalantes do estádio. Teló é um vício universal?

Registo momentos na Polaroid da memória: o jornalista chinês gordo que à minha frente se dedica com chinesa paciência a cortar as unhas e a limpar as cutículas com um corta-unhas muito provavelmente comprado numa loja de chineses; o holandês que se sentava na esplanada com uma máscara igual à de Peter Gabriel no Musical Box; as caras que se vão repetindo, de cidade em cidade, cada um atrás da sua seleção, cumprindo as voltas do calendário ucraniano; a mulher de faces coradas que vende morangos a copo, tão vermelhos como ela; o velho soldado que exibe na farda puída as medalhas de uma guerra distante. Quiosques onde existem todas as bebidas etiquetadas com o preço.

