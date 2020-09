Uma das consequências da pandemia de covid-19 foi o adiamento de muitos milhares de consultas, de exames e de cirurgias, numa dimensão de tal forma avassaladora que vai levar ao diagnóstico e tratamento tardios de muitas patologias, com uma mortalidade acrescida. Apesar de as unidades de saúde já terem retomado atividade com reforço de medidas de segurança e de, neste momento, os números da infeção já estarem mais baixos, muitas pessoas ainda estão com receio de voltar aos hospitais e clínicas. Mas é tempo de voltarmos a uma certa normalidade e de não adiarmos mais as rotinas que promovem a saúde, previnem a doença e permitem o seu diagnóstico precoce. Isto é particularmente importante quando estamos a aproximar-nos dos meses de inverno e perante a expetativa da chegada da gripe sazonal e da possibilidade de nova vaga da pandemia de covid-19.

Cabe a cada um de nós antever esses meses, fazendo a vigilância necessária junto do médico assistente, de forma que os portadores de doenças crónicas cheguem ao inverno com estas patologias compensadas e bem controladas.

Os rastreios melhoram o prognóstico de certas doenças

Existem muitas doenças frequentes e potencialmente graves para as quais há testes ou procedimentos de rastreio relativamente simples que permitem o seu diagnóstico precoce, como sejam a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, a doença coronária ou a osteoporose. Porém, o cancro é a patologia em que esta deteção precoce pode ter mais impacto no prognóstico vital e que é mais assustadora no imaginário das pessoas.

Morrem anualmente cerca de 30 mil pessoas por cancro em Portugal, sendo a segunda causa de morte, logo depois das doenças cardiocerebrovasculares. Para alguns dos tipos mais frequentes de cancro, como o do cólon e reto, da mama e da pele existem exames que permitem o seu diagnóstico precoce ou mesmo, como acontece com o cancro do cólon e reto, o tratamento de lesões pré-cancerosas, como é o caso dos pólipos.

Que exames são aconselhados para rastreio deste tipo de cancros?

Tomemos o exemplo do cancro do cólon e reto: cerca de 10 mil pessoas são diagnosticadas anualmente com este cancro em Portugal e cerca de 45% morrem por esta causa. Como método de rastreio, a Direção-Geral da Saúde recomenda a realização anual de pesquisa de sangue oculto nas fezes a todos os cidadãos, assintomáticos, de ambos os sexos, sem história familiar de carcinoma colorretal, com idade entre os 50 e os 74 anos e sempre que a expetativa de vida seja superior a dez anos. No caso de positividade deste exame, deve ser feita colonoscopia. Este exame permite também identificar pólipos, que são lesões pré-cancerosas que podem ser extirpadas durante a realização do exame. É um exame com uma preparação difícil e que pode ser doloroso, mas o facto de agora ser feito, na maioria dos casos, com anestesia tornou-o um exame menos desconfortável. Uma colonoscopia normal deve ser repetida ao fim de dez anos.

No entanto, as pessoas que apresentem sinais e/ou sintomas sugestivos da existência de patologia do cólon ou do reto, os que têm história de adenoma(s), de cancro do cólon ou do reto, de doença inflamatória intestinal, de história familiar de primeiro grau de adenoma(s) ou de cancro do cólon ou do reto, ou de síndromes hereditárias de cancro do cólon e reto têm indicação para colonoscopia como método primário de rastreio, a qual deve ser mais frequente.

Outra patologia oncológica frequente é o cancro da mama, que vitima anualmente cerca de 1800 mulheres, o que representa cerca de 3,2% da mortalidade no sexo feminino. O exame mais prescrito para rastreio deste tipo de cancro é a mamografia.

Segundo as normas da Direção Geral da Saúde, devem realizar mamografia a cada dois anos as mulheres assintomáticas com idade compreendida entre 50-69 anos. A partir desta idade, a periodicidade do exame é de dois a três anos. A ecografia mamária pode ser útil como complemento da mamografia de rastreio nas mulheres com densidade mamária elevada ou prótese mamária.

O método de rastreio deve ser uma decisão partilhada entre o doente e o médico assistente

Existem muitas situações em que o rastreio está claramente indicado, mas a evidência não é tão robusta relativamente à identificação de quem deve fazê-lo, quando e com que método. Assim, o rastreio deve resultar sempre de uma decisão partilhada entre o médico assistente, seja um internista ou um médico de medicina geral e familiar, e o doente, mediante uma informação adequada sobre riscos e benefícios, e deve ser uma opção individualizada de acordo com a relação risco/benefício e as preferências do doente.

Coordenador de medicina interna da Clínica CUF Belém