Quando o Presidente diz "eles lá saberão"

Quantas pessoas lá estiveram? Só ficava bem ao PCP responder, mas também não há contadores à porta das praias ou dos supermercados.

Chegou ao fim a Festa do Avante!, mas a fase de rescaldo parece estar para durar. Já foi tudo dito mas, para já, a organização cumpriu as regras que lhe foram pedidas, as distâncias não pareceram menores do que as das praias e restaurantes e mesmo alguma chico-espertice como vender álcool acompanhado de qualquer coisa para comer para contornar as horas não é nada que não tenha acontecido noutros locais.

Quantas pessoas lá estiveram? Só ficava bem ao PCP responder, mas também não há contadores à porta das praias ou dos supermercados. O PCP queixa-se de difamação, e também a houve (o aproveitamento de uma falsa capa do New York Times diz tudo), e marcou a posição de que há direitos de que não se deve abdicar.

Mas quando anunciou o evento em abril abriu a história da 44.ª Festa do Avante! com uma atitude desafiadora que fez com que um debate sobre até onde estamos dispostos a ir no combate à covid-19 – que direitos se podem ou não sacrificar, se é legítimo uma pessoa ir a enterrar sem uma despedida da família ou um velório condigno, por exemplo, se os idosos poderão ficar de novo sem visitas nos lares, se os profissionais de saúde podem trabalhar semanas sem folgas – não acontecesse de forma construtiva, mas extremasse ainda mais ideias, opiniões e expetativas. Se é que aconteceu de todo.

E é isso que é preocupante agora que todas essas questões se colocarão de novo. O Presidente da República fez este fim de semana duas pequenas declarações incompreensíveis e que parecem vir no embalo deste clima nervoso. Por um lado, que os últimos números da covid-19 não são bons, mas que há de haver números melhores “nos próximos dias e semanas”. Não é preciso esperar pela reunião de peritos para perceber que não é nada disso que se antevê, pelo contrário. Perante isto, sem catastrofismos, era essencial uma clarificação de quais são as expetativas e os patamares que serão usados para apertar ou aliviar medidas e que medidas.

