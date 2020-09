Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais dois óbitos relacionados com a covid-19, elevando assim o número de mortes relacionadas com a doença para 1.840. As duas vítimas mortais foram registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo, foram diagnosticados 315 novos casos de contágio. No total, o país contabiliza 60.258 casos de infeção desde o início da pandemia. Dos novos casos, 124 foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo e 143 na região Norte. O Algarve regista mais 6 casos, o Alentejo mais 21 e a região Centro mais 19. Nos Açores há mais 2 casos, e na Madeira não foram diagnosticados novos casos.

Face ao último boletim recuperaram da doença mais 160 pessoas. No total, há 42.959 recuperados.

Segundo os dados revelados pela DGS, há ainda 354 pessoas internadas - mais nove que ontem. Destas, 43 estão em unidades de cuidados intensivos – mais dois face ao último balanço.

Neste momento, encontram-se ativos 15.465 casos no país e as autoridades de saúde têm sob vigilância 34.240 contactos.