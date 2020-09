Pelo menos uma pessoa morreu e sete ficaram feridas na sequência de “vários esfaqueamentos” no centro de Birmingham, em Inglaterra, na madrugada deste domingo, informou a Polícia de West Midlands Police em conferência de imprensa.

De acordo com a Sky News, a vítima mortal trata-se de um homem e dois dos sete feridos encontram-se em estado grave.

A polícia indicou ainda que está a decorrer uma investigação e que foi identificado com homem como suspeito do ataque. No entanto, até ao momento, não foi feita nenhuma detenção.

De acordo com a autoridade, não existe qualquer indicação de que o incidente se trate de um ato terrorista ou crime de ódio, tendo descrito o sucedido como "um ataque aleatório sem um motivo claro".

Recorde-se que as autoridades tinham revelado que várias pessoas foram esfaqueadas no centro da cidade. Numa publicação partilhada no Twitter, a polícia informou que foi chamada, por volta das 00h30, “para relatos de um esfaqueamento no centro da cidade de Birmingham e que “uma série de outros esfaqueamentos foram relatados na área pouco depois”.

Foi criado um perímetro de segurança após o incidente e a polícia pede que a população esteja “alerta”.