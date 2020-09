Há 21 dias que a China não regista casos locais da covid-19. O balanço deste domingo dá conta de dez novos casos do novo coronavírus no país, todos oriundos do exterior.

De acordo com a Comissão de Saúde da China os casos importados da covid-19 foram diagnosticados na cidade de Xangai, Tianjin e nas províncias de Cantão, Yunnan, Shaanxi e Fujian e Gansu.

Nas últimas 24 horas, 18 pacientes receberam alta. O número de casos ativos no país, onde surgiu o novo coronavírus, é agora 186.

Desde o início da pandemia, a China registou 85.112 infetados e 4.634 mortos.