A ameaça de uma crise política não passou disso mesmo. António Costa não quer eleições antes das autárquicas, mas os socialistas não vão perder nenhuma oportunidade para pressionar os partidos à sua esquerda.

As razões dadas pelos socialistas ouvidos pelo SOL para que seja impensável provocar uma crise política são várias: a impossibilidade de o Presidente da República dissolver a Assembleia da República, a presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021 ou a crise económica provocada pela pandemia.

«OPS não quer nenhuma crise política», diz ao SOL um dirigente socialista. O aviso deixado por António Costa, que numa entrevista ao Expresso disse que «se não houver acordo (...) não há Orçamento e há uma crise política», é explicado com a necessidade de pressionar a esquerda numa altura em que não é possível ceder a muitas das reivindicações devido à crise económica provocada pela pandemia.

«Há uma indefinição do BE e do PCP. Não podem estar sistematicamente a apresentar propostas irrealistas», desabafa um deputado socialista.