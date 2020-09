Duas pessoas ficaram feridas, este sábado, na sequência de um incêndio numa habitação, em Arnoso Santa Eulália, Famalicão.

As chamadas deflagraram num anexo da habitação e o alerta para o incêndio foi dado às 18h18.

Uma das vítimas ficou ferida com gravidade, tendo sido transportada para a unidade de queimados do hospital de São João, no Porto.

No local estiveram 33 operacionais.