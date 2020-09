O Wolverhampton oficializou, este sábado, a contratação de Fábio Silva. A transferência do avançado de 18 anos terá custado ao clube inglês 40 milhões de euros.

"Felicidades Fábio. Para sempre um de nós", escreveu o F. C. Porto, clube no qual o jovem de 18 anos estava, no Twitter.

O jogador assinou contrato por cinco anos mais um de opção. Durante última época, Fábio Silva somou 21 jogos e três golos com a camisola do clube orientado por Sérgio Conceição.