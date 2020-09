O Ministério da Saúde do Brasil registou, esta quinta-feira, 43.773 novos casos de covid-19, elevando assim o número de diagnósticos positivos da covid-19 no país para 4.041.638.

O Brasil torna-se assim o segundo país a ultrapassar a barreira dos quatro milhões de casos de covid-19, a seguir aos Estados Unidos, que contabilizam agora 6,1 milhões de casos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Este é o quarto dia consecutivo em que o país regista mais de 40 mil novos casos em 24 horas. Registaram ainda 834 óbitos no país, o que elevou para 124.614 o número de mortes relacionadas com a doença. Segundo os últimos dados, é estimado que esta sexta-feira o Brasil ultrapasse as 125 mil mortes.

Mais de 3 milhões de pessoas já recuperaram da doença desde o início da pandemia no país.