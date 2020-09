por Mariana Madrinha e Marta F. Reis

Uma das maiores cascatas do sul da Europa, um parque onde os veados vão bramir este mês, um bunker secreto ou o local onde os bichos-da-seda eram acarinhados pelos habitantes: venha daí para mais um roteiro pouco usual.

Quem vem e atravessa o rio

junto à serra do Pilar

vê um velho casario

que se estende até ao mar.

Quem te vê ao vir da ponte

és cascata sanjoanina

erigida sobre um monte

no meio da neblina

por ruelas e calçadas

da Ribeira até à Foz

por pedras sujas e gastas

e lampiões tristes e sós.

Esse teu ar grave e sério

dum rosto de cantaria

que nos oculta o mistério

dessa luz bela e sombria.

Ver-te assim abandonado

nesse timbre pardacento

nesse teu jeito fechado

de quem mói um sentimento...

E é sempre a primeira vez

em cada regresso a casa

rever-te nessa altivez

de milhafre ferido na asa.



Carlos Tê, 1986

Um bunker secreto

Uma estação sísmica americana, construída em 1962 e inserida na estratégia de espionagem durante a Guerra Fria, é um dos segredos a descobrir na serra do Pilar, em Gaia. As instalações, usadas para controlar testes nucleares da União Soviética, fazem parte do Instituto Geofísico da Universidade do Porto, que costuma organizar visitas ao local, e há novos planos para a dinamização do espaço em parceria com o Porto Bridge Climb, que organiza subidas ao arco da Ponte da Arrábida. Vista e adrenalina garantidas.

Montesinho, um parque especial

Subimos até não mais poder, até à fronteira com a Galiza, onde encontramos o Parque Natural de Montesinho. “Este é um parque muito especial que, apesar de ser habitado e da forte presença humana, acolhe importantes comunidades animais representativas da fauna ibérica e europeia, assim como uma vegetação natural de grande importância a nível nacional e mundial”, diz o centro Ciência Viva. Aqui “vamos encontrar 70% das espécies de mamíferos do nosso país, 10% das quais estão listadas no Livro Vermelho dos Vertebrados Portugueses ameaçados. Quanto a répteis e anfíbios, 50% das espécies exclusivas de Portugal podem ser encontradas no parque. E 10% da população portuguesa de águia-real também vive por aqui (infelizmente, corresponde apenas a três ou quatro casais)”. Aqui também podemos encontrar a maior mancha do mundo de carvalho-negral, que coabita pacificamente com típicas paisagens de lameiros transmontanos – pastagens de montanha mantidas pelos homens para a produção de feno e o pastoreio de gado bovino.



Saiba mais em circuitoscienciaviva.pt

