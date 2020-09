Estive no mercado de domingo e comprei batata-doce, e é tão boa que já fiz cozida e assada. E se é um bocado como eu, tudo o que tenha batata-doce sabe sempre bem. Por isso, a batata-doce faz parte da minha lista de alimentos para o bom humor. Pode ser porque contém vitamina B6, porque auxilia no nosso bom humor, porque contribui para a produção de serotonina, aquele neurotransmissor importante nos processos bioquímicos do nosso sono e humor, dizem os entendidos. Mas, bem, também pode ser apenas por memórias afetivas.

O que interessa mesmo é que, no final do dia, temos todas as boas razões para comer batata-doce. Algumas das referências mais comuns são:

– Elevado teor em vitaminas: o seu elevado teor em vitaminas antioxidantes (A, C e E) confere à batata-doce propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, contribuindo para a estimulação do sistema imunitário e maior resistência a infeções;

– Contribui para a regulação da glicemia;

– Perda/regulação do peso: é também reconhecida por ser a favorita dos desportistas pela libertação lenta de açúcar no sangue.

Curry de Batata-doce com Leite de Coco e Salsa de Ananás

Serve 4

Ingredientes

1 colher de óleo de coco

2 dentes de alho

2 colheres de chá de açafrão-da-terra

1 colher de canela em pó

Pimenta-de-caiena q.b.

2 pedaços de gengibre

6 batatas-doces pequenas descascadas e cortadas grosseiramente

2 cebolas médias

1 lata de leite de coco

Sal q.b.

Pimenta de moinho q.b.

Para a Salsa

Coentros frescos

1 ananás pequeno em cubos

Cebola roxa cortada em cubinhos (opcional)

Flocos de pimenta-de-caiena

Sal rosa q.b.

Pimenta da Jamaica de moinho

Fio de azeite extravirgem

Coloque todos os ingredientes numa vasilha e tempere. Deixe repousar para tomar sabor e o ananás libertar mais líquido.

Método

Na picadora coloque os primeiros ingredientes para fazer uma pasta. Pode colocar também a cebola para picar e tempere com sal e pimenta.

Num tacho coloque o óleo de coco (sem sabor) em lume médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente a pasta, adicione a batata-doce e envolva bem a mistura. Pode acrescentar um bocado de água.

Tape e deixe cozinhar por cerca de 10 a 15 minutos. Verifique a cozedura. Se estiver quase cozido, pode colocar um bocado do ananás e envolva bem.

Cozinhe com o tacho tapado por cerca de 10 minutos até que a batata-doce esteja macia. Retire um bocado da batata-doce e do ananás e coloque na picadora, e coloque na panela novamente. Acrescente o leite de coco e deixe cozinhar por 5 a 7 minutos.

Sirva em potes. Coloque a salsa de ananás, os coentros frescos e malagueta vermelha fresca se desejar!

Eu comi assim à colherada e acompanhei com uma salada verde. Os miúdos comeram com arroz basmati. Roti também funciona bem.

Nota: O tempo de cozedura depende da qualidade e do tamanho com que corta a batata.