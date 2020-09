O sol que me persegue

Há, neste lugar de todas as infâncias, um sol que me persegue. Talvez seja o sol da memória que atravessa os anos nessa linha infinita de tanto que tenho para escrever e exprimir. Talvez seja o sol da distância que se foi cavando entre o que fui e o que sou.

Também a Barra não é mais a mesma. A velha estrada de macadame em linha reta que levava à Costa Nova tornou-se uma pista de alcatrão; já não há o Peugeot 403 do avô Joaquim no qual vínhamos lá da Biarritz, onde a minha tia Luísa arrendava uma casa que tinha dunas nas traseiras, com o meu pai a ensinar a minha prima Paula a guiar até ao Café Farol onde, com uma sovela, fazíamos buracos na caixa trapezoidal dos furos da Regina.

Nunca me calhou a bolinha dourada nem a consequente bola de cauchu. Ficava-me pelos Comacompão, por aqueloutros entrançados ou pelo fraco consolo da bola de plástico colada em duas metades que nunca tomava o caminho que os nossos pés mandavam, soltando um pim! tão irritante como as suas exibições de vontade própria.

