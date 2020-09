Portugal começa amanhã, no velho bairro portuense das Antas, a defesa do seu título de campeão da Liga das Nações, precisamente conquistado no estádio do FCPorto à custa da Holanda na final do ano passado (1-0). E fá-lo-á perante um adversário que transmite sensações positivas já que, em cinco jogos, só por uma vez, a última, a equipa dos cinco escudos azuis da Batalha de Ourique na camisola não ganhou, saindo do Estádio do Algarve com um empate (1-1). O jogo era particular, valia o que valia, mas em duas partidas que valeram muito, as duas a contar para fases finais de Europeus, os portugueses saíram por cima: 3-0 em Nottingham, no dia 19 de junho de 1996; 1-0 em Lens, no dia 25 de junho de 2016.

Vinte anos separaram esses dois encontros e estive em ambos, no City Ground e no Félix-Bollaert, no exercício dessa atividade encantadora de ser cronista.

Em 1996, o Portugal-Croácia foi inédito. Nunca as duas seleções tinham estado frente a frente. Depois de duas vitórias convincentes (Turquia, 1-0; Dinamarca, 3-0), os croatas, comandados por um treinador que tinha tanto de criativo como de fala-barato, Miroslav Blazevic, estavam desde logo apurados para os quartos-de-final. Blazevic não deixava de propagar aos quatro ventos que a Croácia era a melhor equipa do mundo e iria prová-lo em campo. Como um peixe qualquer, morreu pela boca...

