Rui Pinto. Dois em um como o champô

Como é óbvio, os documentos que tornou públicos não terão qualquer validade em tribunal – já que foram obtidos de forma ilegal –, mas são uma excelente matéria-prima para o Ministério Público investigar. Se tudo o que divulgou for verdade, então quem é referido nesses documentos terá todas as razões para estar preocupado.

Começa hoje um dos julgamentos mais mediáticos dos últimos anos – não têm faltado caras conhecidas na barra dos tribunais – e a grande questão que se coloca é se Rui Pinto é um herói ou um vilão. Para já, vai sentar-se no banco do tribunal por ser considerado um vilão, já que é acusado de 90 crimes. O mais grave, dependendo das perspetivas de cada um, é o de que obteve informação que depois queria vender para manter o silêncio a troco de 500 mil euros. Os outros crimes versam também a violação de correspondência que trouxe a público os chamados processos Football Leaks e Luanda Leaks. Como é óbvio, os documentos que tornou públicos não terão qualquer validade em tribunal – já que foram obtidos de forma ilegal –, mas são uma excelente matéria-prima para o Ministério Público investigar. Se tudo o que divulgou for verdade, então quem é referido nesses documentos terá todas as razões para estar preocupado.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.