O Exército libanês anunciou, esta quinta-feira, a descoberta de mais de quatro toneladas de nitrato de amónio junto ao porto de Beirute.

Segundo fontes militares, foram chamados peritos do Exército para realizar uma inspeção durante a qual encontraram 4,35 toneladas daquela substância em quatro contentores armazenados numa zona próxima do porto da capital do Líbano.

As mesmas fontes revelaram, no entanto, mais pormenores sobre a descoberta, nem sobre a origem dos químicos nem sobre o proprietário dos contentores.

Sublinhe-se que esta descoberta acontece um dia antes de se assinalar um mês da data das explosões de 2.750 toneladas de nitrato de amónio que mataram pelo menos 191 pessoas, deixaram feridas mais outras seis mil e desalojaram 300 mil outras.