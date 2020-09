O ministro de Estado e das Finanças não pôs de parte a hipótese de diminuir o IVA de alguns setores afetados pela pandemia, entre os quais a restauração.

"Nós teremos sempre intenção e a grande preocupação de ver quais são os setores a ser mais atingidos [pela pandemia de covid-19] e perceber as diferentes formas que temos ao nosso dispor para, de forma extraordinária, poder dar apoio aos setores mais atingidos", afirmou João Leão quando questionado acerca de uma possível descida no IVA aplicado a este setor.

Durante o briefing que decorreu depois do Conselho de Ministros o governante relembrou que o Executivo adotou como medida extraordinária este ano "e com grande impacto financeiro, a medida do 'lay-off'", bem como recorreu a fundos europeus para colmatar a crise em vários setores.

"Temos um conjunto de políticas que estamos a promover e a prever para o próximo ano que têm este objetivo: ajudar os setores mais atingidos a fazer face a esta crise e a recuperar o mais rapidamente possível", garantiu, acrescentando que não está nos planos do Governo subir os impostos durante o próximo ano.

"Achamos fundamental, apesar do efeito que a crise tem sobre as finanças públicas e sobre as receitas do Estado, não introduzir aqui fatores de perturbação que façam acentuar ainda mais a crise, através do aumento de impostos", disse aos jornalistas.