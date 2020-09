O Governo britânico anunciou, esta quinta-feira, que não realizou mudanças na lista de países considerados seguros para viajar.

Portugal fica, assim, na lista de países seguros do Reino Unido – ou seja, à chegada ao país não é obrigatório realizar quarenta.

No Twitter, o ministro dos Transportes britânico escreveu que, apesar de não haver alterações, o país continua “a manter a lista de corredores aéreos sob constante revisão” e que não irá hesitar em remover países da lista segura, se necessário.

We continue to keep the Travel Corridor list under constant review & won't hesitate to remove countries if needed. However, there are no English additions or removals today.

Nonetheless, holidaymakers are reminded - 14-day quarantine countries can & do change at very short notice