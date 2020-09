A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 26 anos, e duas mulheres, de 27 e 19, por sobre eles recaírem fortes indícios da prática de crimes de roubo agravado, sequestro, associação criminosa, burla informática e nas telecomunicações e detenção de arma proibida, em Cascais.

Segundo um comunicado da autoridade, emitido esta quinta-feira, a investigação apurou que os detidos, conjuntamente com um quarto coautor ainda por identificar, acordaram, entre todos, um plano para se apropriarem de bens da vítima, um homem, de 26 anos, no passado mês de julho.

“As detidas, na concretização do plano, atraíram previamente a vítima para a habitação de uma delas, supostamente para desenvolverem relações de natureza íntima. Após entrar na residência, a vítima foi manietada, de imediato, pelos dois autores homens, os quais a sujeitaram a agressões muito violentas, as quais incluíram uma simulação de execução com arma de fogo, tendo permanecido amarrada e amordaçada, durante um período de quinze horas”, revela a PJ.

De acordo com a mesma nota, toda a situação foi filmada pelos agressores, que “aspergiram, também, o ofendido com álcool, simulando a sua imolação”.

Enquanto permaneceu sequestrada, a vítima “foi desapossada de vários bens pessoais de muito valor, como um relógio, tendo sido obrigada a fornecer o código de acesso do seu cartão bancário de débito, o que levou os autores a apropriar-se de vários milhares de euros”.

Nas diligências realizadas, a Polícia Judiciária apreendeu uma pistola de calibre de guerra, devidamente municiada, bem como outros objetos relacionados com os factos.

Os detidos serão presentes esta quinta-feira à autoridade judiciária para realização de interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, tidas por adequadas.

A Polícia Judiciária irá prosseguir a investigação, visando apurar a eventual participação dos ora detidos em outros crimes idênticos, bem como a identificação do restante coautor.